По мнению турецкого аналитика Энгина Озера, народ Украины готовят к возможному референдуму и мирным переговорам с Россией, которые начнутся в середине декабря. Об этом пишет РИА Новости.

Несмотря на то что ранее президент Украины Зеленский запретил проведение переговоров, теперь он продемонстрировал готовность пригласить на мирную конференцию Россию.

Озер считает, что, хотя обе стороны еще далеки от достижения согласия, исход выборов в США, особенно если на них победит Дональд Трамп, может изменить положение дел, сократив военную помощь в Украину и усилив давление в пользу принятия дипломатического решения.



Кроме того, участие Китая в роли посредника повышает надежды на мир. Последние переговоры между министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и чиновниками в Пекине свидетельствуют о том, что идет подготовка к переговорам, заявляет Озер



Ожидается, что переговоры могут стартовать в декабре, а в новом году появится возможность подписать мирное соглашение или добиться замораживания конфликта, резюмировал он.