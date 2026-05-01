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Аналитик Меркурис: разговор с Трампом подчеркивает непоколебимость позиции Путина

01 мая 2026 13:20
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Аналитик Меркурис: разговор с Трампом подчеркивает непоколебимость позиции Путина-0

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина подтвердил непоколебимость позиции российского лидера, пишет РИА Новости.

По словам британского военного аналитика Александра Меркуриса, одна из главных тем беседы – Киев и Путин «не уступал ни пяди».

Как считает эксперт, со стороны большинства лидеров государств в подобной ситуации последовали бы значительные уступки. Путин же никогда не отступал от обозначенных позиций, подчеркнул Меркурис.

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Фото: kremlin.ru

# Международная политика # Владимир Путин # Дональд Трамп

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