Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина подтвердил непоколебимость позиции российского лидера, пишет РИА Новости.

По словам британского военного аналитика Александра Меркуриса, одна из главных тем беседы – Киев и Путин «не уступал ни пяди».

Как считает эксперт, со стороны большинства лидеров государств в подобной ситуации последовали бы значительные уступки. Путин же никогда не отступал от обозначенных позиций, подчеркнул Меркурис.

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Фото: kremlin.ru