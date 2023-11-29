Американский военный конвертоплан упал в море рядом с японским островом Якусима

Конвертоплан Вооруженных сил США упал в море в километре от острова Якусима в южной части Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщается, на его борту находились восемь человек. В район крушения немедленно были направлены самолеты и патрульные катера японских Вооруженных сил. По рассказам очевидцев, у конвертоплана вспыхнул один из двигателей, после чего тот рухнул в воду. Как сообщается рыбаки нашли и подобрали в море трех выживших членов экипажа.