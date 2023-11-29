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Американский военный конвертоплан упал в море рядом с японским островом Якусима

29 ноября 2023 11:11
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Конвертоплан Вооруженных сил США упал в море в километре от острова Якусима в южной части Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американский военный конвертоплан упал в море рядом с японским островом Якусима-1

Как сообщается, на его борту находились восемь человек. В район крушения немедленно были направлены самолеты и патрульные катера японских Вооруженных сил. По рассказам очевидцев, у конвертоплана вспыхнул один из двигателей, после чего тот рухнул в воду. Как сообщается рыбаки нашли и подобрали в море трех выживших членов экипажа.

# Авария # Фотофакт

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