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Американский штат Коннектикут уходит под воду

19 августа 2024 08:27
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Американский штат Коннектикут уходит под воду. На регион обрушилось сильнейшее наводнение за последние 200 лет. Всего за 6 часов выпала месячная норма осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американский штат Коннектикут уходит под воду-2

В целом ливни не прекращаются уже несколько дней. Размыты дороги и разрушены мосты. Дорожное сообщение между отдельными городами прервано. Проливные дожди спровоцировали оползень, который привел к утечке газа в Данбери. Власти были вынуждены объявить эвакуацию, но не все успели перебраться из зоны бедствия. Мужчина застрял в машине и не смог выбраться самостоятельно. На помощь ему пришел очевидец, спасший и жителя, и его собаку.

# Природные катаклизмы

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