Американский сенатор Грэм считает смерть россиян самой удачной тратой денег США

В ходе состоявшейся встречи американского сенатора Линдси Грэма с президентом Украины Владимиром Зеленским первый заявил, что россияне испытывают на себе последствия выделяемых американским руководством существенных средств на помощь Украине, сообщает РИА Новости.

Встреча между главой украинского государства и республиканским сенатором от штата Южная Каролина состоялась в пятницу, 26 мая, в Киеве. В ходе встречи Зеленский выразил признательность Грэму за его вклад в усиление обороноспособности ВС Украины. Видеоматериалы встречи, на которых Грэм заявляет, что «русские умирают» и что это было «наиболее удачное» расходование денег, были распространены пресс-службой Зеленского.

В связи с поставками оружия в Украину Россия направила ноту странам НАТО. В Кремле также подчеркнули, что такие потоки вооружений со стороны западных государств не содействуют успешному проведению переговоров между Россией и Украиной и окажут отрицательное последствие.