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Американский генерал Милли назвал РФ, США и КНР мировыми сверхдержавами

09 июня 2023 06:29
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На современной политической карте мира существуют три сверхдержавы: Россия, Америка и Китай. Об этом заявил глава Комитета начштабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, приводит его слова ТАСС. 

Из-за того, что мир находится в многополярной международной среде, в течение предстоящих десятилетий будут возникать крайне серьезные вызовы и кризисы. Милли отметил, что в холодной войне принимали участие две сверхдержавы. После расвала СССР Америка лет десять-пятнадцать оставалась сильнейшей в мире. Теперь сверхдержавы три, что гораздо усложняют ситуацию на мировой арене, сказал генерал. Он обратил внимание, что сложности добавляет и то, что многие государства начинают играть заметную и существенную роль в своих регионах. В будущем эти страны вполне могут претендовать и на статус сверхдержав. 

# Международная политика

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