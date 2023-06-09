Американский генерал Милли назвал РФ, США и КНР мировыми сверхдержавами

На современной политической карте мира существуют три сверхдержавы: Россия, Америка и Китай. Об этом заявил глава Комитета начштабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, приводит его слова ТАСС.

Из-за того, что мир находится в многополярной международной среде, в течение предстоящих десятилетий будут возникать крайне серьезные вызовы и кризисы. Милли отметил, что в холодной войне принимали участие две сверхдержавы. После расвала СССР Америка лет десять-пятнадцать оставалась сильнейшей в мире. Теперь сверхдержавы три, что гораздо усложняют ситуацию на мировой арене, сказал генерал. Он обратил внимание, что сложности добавляет и то, что многие государства начинают играть заметную и существенную роль в своих регионах. В будущем эти страны вполне могут претендовать и на статус сверхдержав.