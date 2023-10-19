Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk подал сигнал тревоги близ Крыма и улетел

Американский беспилотник RQ-4B Global Hawk, выполнявший разведывательный полет над Черным морем, дал сигнал тревоги и ретировался из Крыма в сторону Сицилии. Об этом пишет РИА Новости.

Этот сигнал, код которого 7600, свидетельствует о потери связи. Такие эпизоды с участием американских беспилотников в акватории Черного моря случаются регулярно. Так, на прошлой неделе из-за приближения Global Hawk к границе России был отправлен в воздух самолет-истребитель РФ Су-27. Сообщается, что беспилотные летательные аппараты базируются на авиабазе НАТО в Сигонелле на Сицилии.