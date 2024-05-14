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Американские военные избивают мигрантов на границе с Мексикой

14 мая 2024 10:48
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Милитаризация границ стала трендом не только у европейских стран. Законодателем моды на заборы на рубежах и избиение мигрантов стали Соединенные Штаты. Сейчас ситуация на юге страны продолжает накаляться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские военные избивают мигрантов на границе с Мексикой-1

Десятки тысяч переселенцев прибывают со стороны Мексики, но пограничные службы не особо им рады. Военные прибегают к самым либеральным и гуманным методам для решения ситуации на границе: распыляют перцовые баллончики, избивают людей, а после отправляют их в тюрьму. Федеральные власти в Вашингтоне вообще никак не хотят реагировать на происходящее. Правительству Байдена сейчас важнее передача Украине очередного пакета военной помощи. Внутренняя политика перестала волновать демократов, они продолжают идти к своим деспотичным целям, несмотря на тысячи поломанных судеб обычных людей.

# Международная политика # Новости США

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