Американские учёные ищут способы спасения морских звёзд. Почему этот вид такой ценный?
Ученые Вашингтонского университета пытаются остановить вымирание морских звезд. Похожая на подсолнух пикноподия вымерла на 90 % за последние 10 лет. Она является самой крупной морской звездой и обитает вдоль тихоокеанского побережья – от Мексики до Аляски.
Ученые считают, что массовое вымирание вызвано климатическим кризисом и потеплением океана. Исчезновение морских звезд может стать первым сигналом дальнейших пагубных изменений.
Чен Сюфан, профессор университета:
В настоящее время мы проводим единственную в мире программу разведения в неволе единственной в мире морской звезды, находящейся под угрозой исчезновения. Это уникальная звезда по целому ряду причин. Это ненасытный высший хищник, вносящий разнообразие в экосистемы. Это одна из крупнейших морских звезд в мире. Это одна из самых быстрых морских звезд в мире. Например, когда вы думаете о морских звездах, сидящих там, прикрепленных к камню, то эта очень подвижная и активная.
Морские звезды-подсолнухи вырастают до метра в диаметре. Они питаются морскими ежами, которые очень расплодились сейчас. Из-за них сокращаются заросли полезных водорослей, которыми питаются ежи. Эти процессы делают неопределенным будущее морских экосистем. К тому же водоросли, как известно, являются одним из мощных поглотителей углекислого газа. Сейчас в исследовательской лаборатории содержится 109 годовалых, 23 двухлетних, 12 трехлетних особей и до 5 000 личинок пикноподий. Ученые наблюдают за ними, чтобы понять причины вымирания. Кроме того, исследователи надеются восстановить популяцию искусственно.
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