Американские учёные ищут способы спасения морских звёзд. Почему этот вид такой ценный?

Ученые Вашингтонского университета пытаются остановить вымирание морских звезд. Похожая на подсолнух пикноподия вымерла на 90 % за последние 10 лет. Она является самой крупной морской звездой и обитает вдоль тихоокеанского побережья – от Мексики до Аляски.

Ученые считают, что массовое вымирание вызвано климатическим кризисом и потеплением океана. Исчезновение морских звезд может стать первым сигналом дальнейших пагубных изменений.

Чен Сюфан, профессор университета:

В настоящее время мы проводим единственную в мире программу разведения в неволе единственной в мире морской звезды, находящейся под угрозой исчезновения. Это уникальная звезда по целому ряду причин. Это ненасытный высший хищник, вносящий разнообразие в экосистемы. Это одна из крупнейших морских звезд в мире. Это одна из самых быстрых морских звезд в мире. Например, когда вы думаете о морских звездах, сидящих там, прикрепленных к камню, то эта очень подвижная и активная.