Американские самолёты атаковали талибов в районе кандагарского аэропорта

Новости Афганистана. Американские самолеты атаковали позиции талибов в районе аэропорта афганского города Кандагар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. Американские самолеты атаковали позиции талибов в районе аэропорта афганского города Кандагар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Авиаударом американцы поддержали правительственную армию, пытающуюся остановить успешное наступление террористов. Сторонники движения «Талибан» за последние дни взяли под контроль 21 из 34 административных центров провинций Афганистана.