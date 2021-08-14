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Американские самолёты атаковали талибов в районе кандагарского аэропорта

14 августа 2021 17:14
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Новости Афганистана. Американские самолеты атаковали позиции талибов в районе аэропорта афганского города Кандагар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские самолёты атаковали талибов в районе кандагарского аэропорта-1

Авиаударом американцы поддержали правительственную армию, пытающуюся остановить успешное наступление террористов. Сторонники движения «Талибан» за последние дни взяли под контроль 21 из 34 административных центров провинций Афганистана.

# Нападение # Фотофакт

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