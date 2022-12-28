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Американские метеорологи прогнозируют улучшение погодных условий

28 декабря 2022 08:23
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Новости США. Американские метеорологи прогнозируют улучшение погодных условий. Правда, до полного возвращения Штатов к нормальной жизни еще далеко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американские метеорологи прогнозируют улучшение погодных условий-1

Экстренные службы продолжают усиленный вариант работы. К ликвидации последствий снежной бури привлекли полицию. Правоохранители убирают заброшенные автомобили с дорог, расчищают проезд для пожарных машин и доставляют продовольствие в пострадавшие районы.

Не прекращаются спасательные операции. Так, в Юте удалось вернуть домой четвероногого скалолаза. Собака застряла на горном утесе и не смогла найти обратную дорогу самостоятельно.

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# Погода # Новости США # Фотофакт

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