Новости США. Американские метеорологи прогнозируют улучшение погодных условий. Правда, до полного возвращения Штатов к нормальной жизни еще далеко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экстренные службы продолжают усиленный вариант работы. К ликвидации последствий снежной бури привлекли полицию. Правоохранители убирают заброшенные автомобили с дорог, расчищают проезд для пожарных машин и доставляют продовольствие в пострадавшие районы.

Не прекращаются спасательные операции. Так, в Юте удалось вернуть домой четвероногого скалолаза. Собака застряла на горном утесе и не смогла найти обратную дорогу самостоятельно.