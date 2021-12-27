Американские чиновники отправили заявку на выдачу виз на Олимпиаду в Пекине

Юлия Алексеюк, СТВ:

Ранее Штаты объявили дипломатический бойкот. Кстати, еще до того, как их официально туда пригласили. А теперь, видимо, решили поехать. Только последнее слово остается за Китаем. Там в очередной раз призывают не политизировать спорт и напоминают, что главными гостями на этом празднике будут спортсмены. Интригой остается нынешнее поведение стран, которые ранее вслед за США поддержали бойкот. А это Австралия, Великобритания, Япония и Канада. Повторят ли они за Штатами на этот раз? Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.