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Американские чиновники отправили заявку на выдачу виз на Олимпиаду в Пекине

27 декабря 2021 20:01
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Американские чиновники все же захотели увидеть Олимпиаду в Пекине вживую, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Китай получил заявку на выдачу виз чиновникам США.  

Американские чиновники отправили заявку на выдачу виз на Олимпиаду в Пекине-1

Юлия Алексеюк, СТВ:  
Ранее Штаты объявили дипломатический бойкот. Кстати, еще до того, как их официально туда пригласили. А теперь, видимо, решили поехать. Только последнее слово остается за Китаем. Там в очередной раз призывают не политизировать спорт и напоминают, что главными гостями на этом празднике будут спортсмены. Интригой остается нынешнее поведение стран, которые ранее вслед за США поддержали бойкот. А это Австралия, Великобритания, Япония и Канада. Повторят ли они за Штатами на этот раз? Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

# Зимняя Олимпиада # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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