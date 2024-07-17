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Американская разведка заявила о высокой вероятности новых попыток покушения на Трампа

17 июля 2024 11:17
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В США ЦРУ допускает вероятность того, что продолжатся попытки осуществить покушение на бывшего президента Штатов Дональда Трампа, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

Издание располагает информацией, согласно которой у американского разведывательного сообщества есть доказательства того, что якобы Тегеран «активно работает над заговорами с целью убийства Трампа». В статье высказывается мнение, что подобные действия могут быть связаны с ноябрьскими выборами в США.

Иран отвергает данные обвинения, характеризуя их как безосновательные и злонамеренные.

# Международная политика # Дональд Трамп

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