Американская разведка заявила о высокой вероятности новых попыток покушения на Трампа

В США ЦРУ допускает вероятность того, что продолжатся попытки осуществить покушение на бывшего президента Штатов Дональда Трампа, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Politico.

Издание располагает информацией, согласно которой у американского разведывательного сообщества есть доказательства того, что якобы Тегеран «активно работает над заговорами с целью убийства Трампа». В статье высказывается мнение, что подобные действия могут быть связаны с ноябрьскими выборами в США.

Иран отвергает данные обвинения, характеризуя их как безосновательные и злонамеренные.