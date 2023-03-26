Американцы забрали вклады из банков на 100 млрд долларов

Новости США. Американцы не верят в устойчивость банковской системы страны. Несмотря на попытки властей успокоить жителей, люди опустошают счета. Сумма банковских вкладов уменьшилась почти на 100 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводом для беспокойства американцев стало недавнее банкротство нескольких крупнейших банков силиконовой долины. За ним последовали проблемы в финансовых учреждениях и других стран. Неожиданно первыми с трудностями столкнулась Швейцария. Далее волна накрыла Германию. На грани разорения оказался крупнейший немецкий банк, который всего за пару дней потерял треть своей рыночной стоимости.