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Американцы забрали вклады из банков на 100 млрд долларов

26 марта 2023 08:54
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Новости США. Американцы не верят в устойчивость банковской системы страны. Несмотря на попытки властей успокоить жителей, люди опустошают счета. Сумма банковских вкладов уменьшилась почти на 100 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Американцы забрали вклады из банков на 100 млрд долларов-1

Поводом для беспокойства американцев стало недавнее банкротство нескольких крупнейших банков силиконовой долины. За ним последовали проблемы в финансовых учреждениях и других стран. Неожиданно первыми с трудностями столкнулась Швейцария. Далее волна накрыла Германию. На грани разорения оказался крупнейший немецкий банк, который всего за пару дней потерял треть своей рыночной стоимости.  

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# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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