Американцы с трудом оплачивают коммунальные услуги. По прогнозам, счета станут «тяжелее» на 17%

Новости США. Американцы с трудом оплачивают коммунальные услуги. Рост цен на энергоносители привел к тому, что в августе около 20 % домохозяйств США пропустили или просрочили оплату счетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Американцы с трудом оплачивают коммунальные услуги. Рост цен на энергоносители привел к тому, что в августе около 20 % домохозяйств США пропустили или просрочили оплату счетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По прогнозам экспертов, этой зимой одно отопление подорожает примерно на 17 % по сравнению с 2021 годом. Поэтому медлить с оплатой будут все больше американцев.