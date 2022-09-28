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Американцы с трудом оплачивают коммунальные услуги. По прогнозам, счета станут «тяжелее» на 17%

28 сентября 2022 13:53
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Новости США. Американцы с трудом оплачивают коммунальные услуги. Рост цен на энергоносители привел к тому, что в августе около 20 % домохозяйств США пропустили или просрочили оплату счетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американцы с трудом оплачивают коммунальные услуги. По прогнозам, счета станут «тяжелее» на 17%-1

По прогнозам экспертов, этой зимой одно отопление подорожает примерно на 17 % по сравнению с 2021 годом. Поэтому медлить с оплатой будут все больше американцев.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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