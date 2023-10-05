Американцы приезжают за продуктами в Японию

Новости США. Американцы стали частыми гостями в Японии. Но такие поездки, скорее, вынужденная мера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США столкнулись с высокой инфляцией. В стране выросли цены как на продукты, так и на услуги. Поэтому сегодня американцам выгоднее закупаться за рубежом. Одним из таких рынков и стал японский. Здесь жители Штатов покупают продукты питания, одежду, предметы интерьера, чтобы сэкономить.