Прямой эфир

Американцы приезжают за продуктами в Японию

05 октября 2023 06:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Американцы стали частыми гостями в Японии. Но такие поездки, скорее, вынужденная мера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американцы приезжают за продуктами в Японию-1

США столкнулись с высокой инфляцией. В стране выросли цены как на продукты, так и на услуги. Поэтому сегодня американцам выгоднее закупаться за рубежом. Одним из таких рынков и стал японский. Здесь жители Штатов покупают продукты питания, одежду, предметы интерьера, чтобы сэкономить.

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 1 млн британцев не смогли попасть к врачу из-за забастовки медиков
04 октября 2023 19:47

Более 1 млн британцев не смогли попасть к врачу из-за забастовки медиков

На западное побережье Австралии обрушились наводнения
04 октября 2023 19:46

На западное побережье Австралии обрушились наводнения

Промышленное производство Эстонии сократилось до рекордно низких показателей
04 октября 2023 19:42

Промышленное производство Эстонии сократилось до рекордно низких показателей