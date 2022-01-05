Американцы больше всего недовольны экономической политикой Байдена. Его антирейтинг достиг 44%

Новости США. Очередные рекорды ставит рейтинг Байдена. Вернее, антирекорды. Он в очередной раз снизился, и на этот раз до 44 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таковы данные опроса, проведенного крупным американским телеканалом. Отмечается, что в нем участвовало практически равное число сторонников и демократов, и республиканцев. 56 % из всех опрошенных сказали, что не одобряют работу главы Белого дома. Наибольшее разочарование принесла его экономическая политика. Ситуацию плачевной считают 73 % американцев. Больше всего их волнует растущая инфляция. А на вопрос, «движется ли ситуация в США в правильном направлении», отрицательно ответили 70 % опрошенных.