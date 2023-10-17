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Амазонка обмелела из-за засуха – в реке фиксируется самый низкий за 100 лет уровень воды

17 октября 2023 08:36
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В Бразилии из-за засухи обмелела крупнейшая река мира Амазонка. Уровень воды упал до самого низкого уровня за более чем 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Амазонка обмелела из-за засуха – в реке фиксируется самый низкий за 100 лет уровень воды-1

Десятки деревень оказались отрезаны от внешнего мира. Суда, перевозящие грузы и людей, теперь стоят на мели. В городе Манаус, где живут почти полмиллиона человек возникла острая нехватка питьевой воды и продовольствия. Ученые опасаются, что если ситуация в ближайшее время не изменится, то уникальной экосистеме джунглей будет нанесен непоправимый ущерб. Но прогнозы синоптиков неутешительные: засуха и жара в регионе продолжатся. Министр здравоохранения Бразилии заявила, что власти мобилизуют медицинскую помощь и врачей в пострадавшие районы.

# Погода # Фотофакт

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