Прямой эфир

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Ирана в связи с жертвами землетрясения

13 ноября 2017 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Не прекращаются поисково-спасательные работы в зоне землетрясения в Иране и Ираке. Количество погибших уже превысило три с половиной сотни. 6 тысяч человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство жертв – жители иранских провинций.

Соболезнования президенту этой страну Хасану Роухани выразил глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси скорбят по погибшим во время стихийного бедствия и надеются на быстрое выздоровление всех пострадавших.

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Ирана в связи с жертвами землетрясения-1

МИД Беларуси продолжает следить за ситуацией. Внешнеполитическое ведомство опубликовало телефоны для связи с нашими дипломатами в Тегеране.  Обратиться по указанному телефону могут находящиеся в Иране белорусы, а также граждане, чьи родственники не выходят на связь. Как сообщили нам в диппредставительстве, пока наши соотечественники за помощью не обращались.

В пострадавших от подземных толчков районах открываются палаточные лагеря для тех, кто остался без крова. По данным Красного Полумесяца, стихия лишила крыши над головой 70 тысяч человек.

# Александр Лукашенко # Землетрясение

Другие новости рубрики

Все новости
Полиция Киева переведена на усиленное патрулирование после задержания людей со взрывчаткой
13 ноября 2017 12:52

Полиция Киева переведена на усиленное патрулирование после задержания людей со взрывчаткой

В Китае из-за сильного тумана задерживают и отменяют авиарейсы
13 ноября 2017 12:46

В Китае из-за сильного тумана задерживают и отменяют авиарейсы

В Перу крупный пожар уничтожил древнюю фреску
13 ноября 2017 12:42

В Перу крупный пожар уничтожил древнюю фреску