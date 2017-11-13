Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Ирана в связи с жертвами землетрясения

Не прекращаются поисково-спасательные работы в зоне землетрясения в Иране и Ираке. Количество погибших уже превысило три с половиной сотни. 6 тысяч человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство жертв – жители иранских провинций.
Соболезнования президенту этой страну Хасану Роухани выразил глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси скорбят по погибшим во время стихийного бедствия и надеются на быстрое выздоровление всех пострадавших.
МИД Беларуси продолжает следить за ситуацией. Внешнеполитическое ведомство опубликовало телефоны для связи с нашими дипломатами в Тегеране. Обратиться по указанному телефону могут находящиеся в Иране белорусы, а также граждане, чьи родственники не выходят на связь. Как сообщили нам в диппредставительстве, пока наши соотечественники за помощью не обращались.
В пострадавших от подземных толчков районах открываются палаточные лагеря для тех, кто остался без крова. По данным Красного Полумесяца, стихия лишила крыши над головой 70 тысяч человек.