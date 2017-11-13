Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Ирана в связи с жертвами землетрясения

Не прекращаются поисково-спасательные работы в зоне землетрясения в Иране и Ираке. Количество погибших уже превысило три с половиной сотни. 6 тысяч человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство жертв – жители иранских провинций.

Соболезнования президенту этой страну Хасану Роухани выразил глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси скорбят по погибшим во время стихийного бедствия и надеются на быстрое выздоровление всех пострадавших.