Прямой эфир

Александр Лукашенко выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с жертвами из-за наводнения

23 июля 2021 16:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Ливни обрушились на Китай в минувшие выходные, 17 и 18 июля, и привели к катастрофическим последствиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В зоне бедствия оказались более трех миллионов человек. Свыше 50 погибли. Сейчас в пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные операции.

В Китае из-под обломков здания достали трехмесячного ребёнка. Малышка провела в ловушке сутки

В связи с человеческими жертвами и разрушительными последствиями соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину выразил Президент Беларуси. Александр Лукашенко передал слова поддержки всем пострадавшим и пожелал скорейшего возвращения к привычной жизни.

# Наводнение # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин

Другие новости рубрики

Все новости
Олимпийские игры в Токио официально открыты. Белорусский флаг пронесли Никита Цмыг и Анна Марусова
23 июля 2021 14:07

Олимпийские игры в Токио официально открыты. Белорусский флаг пронесли Никита Цмыг и Анна Марусова

В Китае из-под обломков здания достали трехмесячного ребёнка. Малышка провела в ловушке сутки
23 июля 2021 12:01

В Китае из-под обломков здания достали трехмесячного ребёнка. Малышка провела в ловушке сутки

МИД Кубы: страна отвергает безосновательные санкции США
23 июля 2021 11:59

МИД Кубы: страна отвергает безосновательные санкции США