Александр Лукашенко выразил соболезнования китайскому народу в связи с крушением самолёта

Новые подробности крушения пассажирского самолета в Китае. Причиной авиакатастрофы мог стать отказ двигателя. Как уже сообщали в программе Новости «24 часа» на СТВ, на борту Boeing находились 132 человека, в том числе 9 членов экипажа.
Новые подробности крушения пассажирского самолета в Китае. Причиной авиакатастрофы мог стать отказ двигателя. Как уже сообщали в программе Новости «24 часа» на СТВ, на борту Boeing находились 132 человека, в том числе 9 членов экипажа.
От имени белорусского народа и себя лично соболезнования председателю КНР, родным и близким погибших, а также всему китайскому народу выразил Президент Беларуси.