Прямой эфир

Александр Лукашенко выразил соболезнования китайскому народу в связи с крушением самолёта

21 марта 2022 18:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новые подробности крушения пассажирского самолета в Китае. Причиной авиакатастрофы мог стать отказ двигателя. Как уже сообщали в программе Новости «24 часа» на СТВ, на борту Boeing находились 132 человека, в том числе 9 членов экипажа.

Александр Лукашенко выразил соболезнования китайскому народу в связи с крушением самолёта-1

От имени белорусского народа и себя лично соболезнования председателю КНР, родным и близким погибших, а также всему китайскому народу выразил Президент Беларуси.

# Авиакатастрофа # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Конашенков об утечке аммиака на заводе в Сумах: «Спланированная провокация украинских националистов»
21 марта 2022 18:40

Игорь Конашенков об утечке аммиака на заводе в Сумах: «Спланированная провокация украинских националистов»

Местная жительница: жилья нет в Мариуполе. То, что мы нажили своим трудом – дома, квартиры, больше нет
21 марта 2022 18:11

Местная жительница: жилья нет в Мариуполе. То, что мы нажили своим трудом – дома, квартиры, больше нет

«Для нас это манипуляция». Что ответила вице-премьер Украины на предложение Минобороны России?
21 марта 2022 18:07

«Для нас это манипуляция». Что ответила вице-премьер Украины на предложение Минобороны России?