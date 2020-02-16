Александр Лукашенко поздравил с Днём восстановления Литовского государства президента и народ этой страны

Новости Литвы. В Вильнюсе и Клайпеде 16 февраля бесплатный проезд в общественном транспорте. Такой подарок сделали горожанам в честь Дня восстановления Литовского государства. Произошло это 102 года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Февральские события 1918-го впоследствии стали юридической основой для обретения нынешней независимости. Весной исполнится 30 лет, как Литва первой из республик СССР провозгласила о выходе из его состава. Государственный праздник принято отмечать церемонией поднятия флага и официальными торжествами.

С Днем восстановления Литовского государства президента и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко.