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Александр Лукашенко поздравил с Днём восстановления Литовского государства президента и народ этой страны

16 февраля 2020 12:13
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Новости Литвы. В Вильнюсе и Клайпеде 16 февраля бесплатный проезд в общественном транспорте. Такой подарок сделали горожанам в честь Дня восстановления Литовского государства. Произошло это 102 года назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко поздравил с Днём восстановления Литовского государства президента и народ этой страны-1

Февральские события 1918-го впоследствии стали юридической основой для обретения нынешней независимости. Весной исполнится 30 лет, как Литва первой из республик СССР провозгласила о выходе из его состава. Государственный праздник принято отмечать церемонией поднятия флага и официальными торжествами.

Александр Лукашенко поздравил с Днём восстановления Литовского государства президента и народ этой страны-4

С Днем восстановления Литовского государства президента и народ этой страны поздравил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил с Днём восстановления Литовского государства президента и народ этой страны-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Беларусь заинтересована в развитии открытого диалога с вашей страной на принципах доверия и взаимного уважения. Это позволит использовать большой потенциал белорусско-литовского соседства во всех отраслях на пользу наших братских народов.

# Беларусь-Литва # Александр Лукашенко # Фотофакт

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