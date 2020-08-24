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Александр Лукашенко поздравил президента Украины и народ страны с Днём Независимости

24 августа 2020 14:22
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Новости Украины. Украина отмечает День Независимости. Ровно 29 лет назад был провозглашён государственный суверенитет страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко поздравил президента Украины и народ страны с Днём Независимости-1

Официальные торжества по случаю праздника состоялись на Софийской и Михайловской площадях в Киеве. С государственным праздником президента Украины и народ этой страны поздравил белорусский лидер.

Александр Лукашенко поздравил президента Украины и народ страны с Днём Независимости-4

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества и развитии конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Владимир Зеленский # Фотофакт

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