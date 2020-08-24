Александр Лукашенко поздравил президента Украины и народ страны с Днём Независимости

Новости Украины. Украина отмечает День Независимости. Ровно 29 лет назад был провозглашён государственный суверенитет страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальные торжества по случаю праздника состоялись на Софийской и Михайловской площадях в Киеве. С государственным праздником президента Украины и народ этой страны поздравил белорусский лидер.