Александр Лукашенко поздравил президента Украины и народ страны с Днём Независимости

Новости Украины. Украина отмечает День Независимости. Ровно 29 лет назад был провозглашён государственный суверенитет страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Украина отмечает День Независимости. Ровно 29 лет назад был провозглашён государственный суверенитет страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Официальные торжества по случаю праздника состоялись на Софийской и Михайловской площадях в Киеве. С государственным праздником президента Украины и народ этой страны поздравил белорусский лидер.
Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность в расширении двустороннего сотрудничества и развитии конструктивного партнерства как на национальном, так и на региональном уровне.