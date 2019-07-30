Александр Лукашенко поздравил марокканцев с Днём трона

Новости Марокко. День трона отмечают 30 июля в Марокко. Это день памяти о всех марокканских королях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно, праздник сопровождается церемониями с участием монарха, а также других высокопоставленных лиц.