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Александр Лукашенко поздравил марокканцев с Днём трона

30 июля 2019 08:36
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Новости Марокко. День трона отмечают 30 июля в Марокко. Это день памяти о всех марокканских королях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко поздравил марокканцев с Днём трона-1

Традиционно, праздник сопровождается церемониями с участием монарха, а также других высокопоставленных лиц.

Александр Лукашенко поздравил марокканцев с Днём трона-4

Впервые празднование Дня трона состоялось в 1933 году, в знак признания коронации короля Мохаммеда V. С Национальным праздником короля Марокко, а также народ этой страны поздравил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко поздравил марокканцев с Днём трона-7

# Праздники # Фотофакт

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