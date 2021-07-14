Александр Лукашенко поздравил французов с Днём взятия Бастилии

Новости Франции. Французы отмечают главный национальный праздник – День взятия Бастилии. Он уходит корнями в Великую французскую революцию, сообщили в программе Новости «24 часа».

14 июля 1789 года восставшие парижане штурмом взяли знаменитую крепость-тюрьму. По традиции в этот день по всей стране проходят массовые гулянья. На Елисейских полях в Париже состоится масштабный военный парад. Завершит празднования вечерний салют.