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Александр Лукашенко поздравил французов с Днём взятия Бастилии

14 июля 2021 07:38
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Новости Франции. Французы отмечают главный национальный праздник – День взятия Бастилии. Он уходит корнями в Великую французскую революцию, сообщили в программе Новости «24 часа».

Александр Лукашенко поздравил французов с Днём взятия Бастилии-1

14 июля 1789 года восставшие парижане штурмом взяли знаменитую крепость-тюрьму. По традиции в этот день по всей стране проходят массовые гулянья. На Елисейских полях в Париже состоится масштабный военный парад. Завершит празднования вечерний салют.

Александр Лукашенко поздравил французов с Днём взятия Бастилии-4

С национальным праздником жителей Французской Республики поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал французам солидарности, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Фотофакт

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