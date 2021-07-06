Александр Лукашенко направил соболезнования россиянам в связи с крушением самолёта на Камчатке

Новости России. Новые подробности крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Примерно в четырех километрах от аэропорта спасатели обнаружили обломки лайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Новые подробности крушения самолета Ан-26 на Камчатке. Примерно в четырех километрах от аэропорта спасатели обнаружили обломки лайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, выживших нет. Согласно одной из версий, воздушное судно при заходе на посадку врезалось в береговую скалу. Части корпуса самолета могли упасть в Охотское море. Среди возможных причин крушения – неблагоприятные погодные условия, техническая неисправность лайнера или ошибка пилотирования.
Слова сопереживания и поддержки россиянам от имени народа и себя лично направил Президент Беларуси. Глава государства пожелал семьям погибших мужества и стойкости в эти нелегкие часы.
Напомним, Ан-26 следовал из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На борту находились 28 человек, в том числе шесть членов экипажа. Тела погибших пока не найдены. Спасательная операция приостановлена до утра. 7 июля к поискам намерены привлечь группу водолазов.