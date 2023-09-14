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Александр Лукашенко направил соболезнование народу Ливии в связи с большими человеческими жертвами

14 сентября 2023 20:01
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Новости Ливии. Число погибших из-за наводнений в Ливии превысило 11 тысяч человек. Еще около 10 тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести. При этом местные власти ожидают в два раза больше жертв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил соболезнование народу Ливии в связи с большими человеческими жертвами-1

В пострадавших районах продолжаются поисковые операции. Но, по словам спасателей, возможности и силы уже на исходе. Людям не хватает даже воды. Кроме того, в некоторые районы очень трудно добраться. Многие дороги разрушены наводнением, смыты целые кварталы. А покинуть свои дома в общей сложности были вынуждены более 30 тысяч человек.

Соболезнования народу Ливии в связи с большими человеческими жертвами в результате стихийного бедствия направил Александр Лукашенко. Глава государства пожелал мужества и стойкости семьям погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим.

# Природные катаклизмы # Александр Лукашенко # Фотофакт

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