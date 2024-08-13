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Алаудинов: большая часть вошедших в Курскую область сил и средств ВСУ уничтожена

13 августа 2024 12:44
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Большая часть украинских войск, ворвавшихся в Курскую область, была уничтожена, а все районы, куда двигались ВСУ, находятся под контролем российской армии, заявил генерал-майор Апти Алаудинов. Об этом пишет РИА Новости.

По его данным, российские войска взяли под контроль ситуацию и ведут работу по очистке населенных пунктов. Он подчеркнул, что российские части активно уничтожают украинских военных, нанеся им значительные потери. 

Утром 6 августа ВСУ попытались овладеть участком Суджанского района, но их наступление было остановлено.

# Международная политика

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