Алаудинов: большая часть вошедших в Курскую область сил и средств ВСУ уничтожена

Большая часть украинских войск, ворвавшихся в Курскую область, была уничтожена, а все районы, куда двигались ВСУ, находятся под контролем российской армии, заявил генерал-майор Апти Алаудинов. Об этом пишет РИА Новости.

По его данным, российские войска взяли под контроль ситуацию и ведут работу по очистке населенных пунктов. Он подчеркнул, что российские части активно уничтожают украинских военных, нанеся им значительные потери.

Утром 6 августа ВСУ попытались овладеть участком Суджанского района, но их наступление было остановлено.