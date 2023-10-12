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Al-Watan: Израиль нанёс удар по двум аэропортам в Сирии

12 октября 2023 13:03
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Израиль нанес удары по аэропортам в Дамаске и Алеппо, в результате чего они были выведены из строя. Об этом сообщила сирийская газета Al-Watan, пишет РИА Новости.

Это случилось после массированной ракетной атаки на Израиль из сектора Газа 7 октября. В ответ на операцию «Потоп Аль-Акса», предпринятую военным крылом ХАМАС, Израиль начал операцию «Железные мечи». В ходе конфликта погибли более 1300 израильтян и 1203 жителя сектора Газа. Судьба захваченных ХАМАС в заложники граждан различных стран и около 150 израильтян остается неизвестной.

# Международная политика

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