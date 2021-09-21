Активистка Грета Тунберг призывает к глобальной забастовке из-за изменения климата

Грета Тунберг призывает в пятницу, 24 сентября, к глобальной забастовке из-за изменения климата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она заявила, что кризис не исчез во время пандемии, поэтому активистам необходимо вернуться на улицы, чтобы высказать свои требования по борьбе с изменением климата и его последствиями.

Во время пандемии COVID-19 многие экоактивисты перенесли свои акции протеста в интернет, а в связи с распространением вакцин и снятием ограничений по всему миру они теперь могут вернуться к публичным выступлениям.