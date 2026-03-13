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Актер из «Приключения Электроника» Василий Скромный умер на 62-м году жизни

13 марта 2026 11:20
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Актер из «Приключения Электроника» Василий Скромный умер на 62-м году жизни-0

Актер Василий Скромный, известный по роли Макара Гусева в фильме «Приключения Электроника», скончался в Одессе на 62-м году жизни. Об этом пишет РИА Новости.

Он снимался в таких картинах, как снялся в фильмах «Школа», «Я – Хортица», «Третье измерение», «Взять живым» и «Комбаты».

Трехсерийный фильм «Приключения Электроника» вышел на экраны в 1980 году. Режиссер Константин Бромберг снял его на Одесской киностудии по романам Евгения Велтистова. Фильм с музыкой Евгения Крылатова стал одним из самых популярных детских фильмов в истории советского кинематографа.

Фото: pixabay

# Некролог

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