Аксенов заявил о попытках атаки ВСУ беспилотниками инфраструктуры Крыма

Военные Украины предприняли попытку нанести удар по инфраструктурным объектам в Красногвардейском районе Крыма с помощью беспилотников, пишет РИА Новости.

Об инциденте сообщил в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов. В связи с атакой на место происшествия прибыли работники МЧС для устранения возможных последствий.

Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту было на время перекрыто. Крым регулярно атакуется беспилотниками, а в минувший четверг, 20 июля, днем один такой аппарат был сбит средствами ПВО в центральной части полуострова.