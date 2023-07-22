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Аксенов заявил о попытках атаки ВСУ беспилотниками инфраструктуры Крыма

22 июля 2023 10:15
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Военные Украины предприняли попытку нанести удар по инфраструктурным объектам в Красногвардейском районе Крыма с помощью беспилотников, пишет РИА Новости.

Об инциденте сообщил в своем Telegram-канале глава полуострова Сергей Аксенов. В связи с атакой на место происшествия прибыли работники МЧС для устранения возможных последствий.

Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту было на время перекрыто. Крым регулярно атакуется беспилотниками, а в минувший четверг, 20 июля, днем один такой аппарат был сбит средствами ПВО в центральной части полуострова.

# Международная политика

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