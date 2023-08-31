Аксенов: над Крымом система ПВО России сбила крылатую ракету ВСУ

Система ПВО вечером 30 августа в небе над Крымом ликвидировала украинскую крылатую ракету, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов, передает РИА Новости.

Позднее эту информацию подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Также сообщалось об уничтожении над Брянской областью двух беспилотных летательных аппаратов.

От разлета обломков ракеты на местности произошло возгорание травы, также повреждена линия электропередачи. ВСУ систематически предпринимают попытки нанесения ударов по объектам в Крыму. Накануне российскими военнослужащими был осуществлен перехват и ликвидация двух дронов ВСУ над Черным морем.