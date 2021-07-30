Акция протеста в Братиславе и дебош депутатов в парламенте Италии. Почему европейцы не согласны с карантинными мерами?

Новости мира. Европейцы не согласны с карантинными мерами. В Братиславе акцию против принудительной вакцинации разогнали правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Европейцы не согласны с карантинными мерами. В Братиславе акцию против принудительной вакцинации разогнали правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перед дворцом президента собрались до 1 500 жителей. Поначалу все проходило мирно, однако к вечеру по приказу властей митинг разогнали. Демонстрантов вытеснили с проезжей части, поскольку те мешали движению транспорта.
В Италии против санитарных пропусков протестуют уже даже в парламенте. Депутаты оппозиционной партии устроили настоящий хаос во время голосования по вопросу очередных мер в борьбе с пандемией. С плакатами в руках они начали бегать по залу.
С 6 августа без сертификата о вакцинации или отрицательного теста на COVID итальянцы не смогут посещать рестораны, бары и культурные учреждения. Необходим документ также для перелетов и поездок на поездах дальнего следования.