Акция протеста в Братиславе и дебош депутатов в парламенте Италии. Почему европейцы не согласны с карантинными мерами?

Новости мира. Европейцы не согласны с карантинными мерами. В Братиславе акцию против принудительной вакцинации разогнали правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перед дворцом президента собрались до 1 500 жителей. Поначалу все проходило мирно, однако к вечеру по приказу властей митинг разогнали. Демонстрантов вытеснили с проезжей части, поскольку те мешали движению транспорта.

В Италии против санитарных пропусков протестуют уже даже в парламенте. Депутаты оппозиционной партии устроили настоящий хаос во время голосования по вопросу очередных мер в борьбе с пандемией. С плакатами в руках они начали бегать по залу.