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Акция протеста в Братиславе и дебош депутатов в парламенте Италии. Почему европейцы не согласны с карантинными мерами?

30 июля 2021 11:56
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Новости мира. Европейцы не согласны с карантинными мерами. В Братиславе акцию против принудительной вакцинации разогнали правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция протеста в Братиславе и дебош депутатов в парламенте Италии. Почему европейцы не согласны с карантинными мерами?-1

Перед дворцом президента собрались до 1 500 жителей. Поначалу все проходило мирно, однако к вечеру по приказу властей митинг разогнали. Демонстрантов вытеснили с проезжей части, поскольку те мешали движению транспорта.

Акция протеста в Братиславе и дебош депутатов в парламенте Италии. Почему европейцы не согласны с карантинными мерами?-4

В Италии против санитарных пропусков протестуют уже даже в парламенте. Депутаты оппозиционной партии устроили настоящий хаос во время голосования по вопросу очередных мер в борьбе с пандемией. С плакатами в руках они начали бегать по залу.

Акция протеста в Братиславе и дебош депутатов в парламенте Италии. Почему европейцы не согласны с карантинными мерами?-7

Акция протеста в Братиславе и дебош депутатов в парламенте Италии. Почему европейцы не согласны с карантинными мерами?-9

С 6 августа без сертификата о вакцинации или отрицательного теста на COVID итальянцы не смогут посещать рестораны, бары и культурные учреждения. Необходим документ также для перелетов и поездок на поездах дальнего следования.

# Акции протеста # Фотофакт

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