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Акция протеста у Конституционного суда: украинцы выступили против отмены антикоррупционных норм

30 октября 2020 19:29
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Новости Украины. Пятница, 30 октября, в украинской столице выдалась неспокойной. Массовая акция протеста состоялась у здания Конституционного суда Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акция протеста у Конституционного суда: украинцы выступили против отмены антикоррупционных норм-1

Несколько тысяч активистов выступили против недавнего решения, которое отменяет ряд антикоррупционных норм. Они закидали здание петардами, бросали шашки и файеры. Для разгона митингующих к зданию суда были стянуты несколько сотен полицейских, привлечены сотрудники нацгвардии.   

Акция протеста у Конституционного суда: украинцы выступили против отмены антикоррупционных норм-4

По мнению президента Зеленского, решение суда несет угрозу обществу. 29 октября состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны, после чего украинский лидер внес в Верховную Раду законопроект, где предлагается прекратить полномочия действующего состава Конституционного суда страны.  

Акция протеста у Конституционного суда: украинцы выступили против отмены антикоррупционных норм-7

Из-за отмены антикоррупционных норм Украина также может лишиться безвизового режима с Евросоюзом. Такая перспектива значительно усилила возмущение граждан.  

# Акции протеста # Владимир Зеленский # Фотофакт

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