Акция протеста у Конституционного суда: украинцы выступили против отмены антикоррупционных норм

Новости Украины. Пятница, 30 октября, в украинской столице выдалась неспокойной. Массовая акция протеста состоялась у здания Конституционного суда Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько тысяч активистов выступили против недавнего решения, которое отменяет ряд антикоррупционных норм. Они закидали здание петардами, бросали шашки и файеры. Для разгона митингующих к зданию суда были стянуты несколько сотен полицейских, привлечены сотрудники нацгвардии.

По мнению президента Зеленского, решение суда несет угрозу обществу. 29 октября состоялось заседание Совета нацбезопасности и обороны, после чего украинский лидер внес в Верховную Раду законопроект, где предлагается прекратить полномочия действующего состава Конституционного суда страны.