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Акции протеста в Украине. Журналисты закрытых телеканалов заклеили себе рты

08 февраля 2021 20:45
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Новости Украины. Украинцы против ограничения свободы слова. Акции протеста прошли 8 февраля возле выставочного центра «Парковый», куда на форум приехал Владимир Зеленский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акции протеста в Украине. Журналисты закрытых телеканалов заклеили себе рты-1

Журналисты и десятки граждан не согласны с решением президента о закрытии трех телеканалов. Соответствующий указ был подписан на первой неделе февраля 2021 года и вызвал волну возмущения как внутри страны, так и за ее пределами.

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Позже возле здания собрались ультраправые активисты, которые поддерживают блокировку СМИ. Между демонстрантами начались словесные перепалки. В районе ограничено движение. За порядком следят десятки правоохранителей.

Акции протеста в Украине. Журналисты закрытых телеканалов заклеили себе рты-4

Своеобразный митинг против цензуры прошел 8 февраля и онлайн. Журналисты попавших под санкции телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne собрались в студиях с заклеенными ртами. Красноречивый способ показывает, что именно пытается сделать нынешняя власть страны.

# Акции протеста # Владимир Зеленский # Фотофакт

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