Акции протеста в Украине. Журналисты закрытых телеканалов заклеили себе рты

Новости Украины. Украинцы против ограничения свободы слова. Акции протеста прошли 8 февраля возле выставочного центра «Парковый», куда на форум приехал Владимир Зеленский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Журналисты и десятки граждан не согласны с решением президента о закрытии трех телеканалов. Соответствующий указ был подписан на первой неделе февраля 2021 года и вызвал волну возмущения как внутри страны, так и за ее пределами.

Как закрытие каналов отразится на рейтинге Зеленского и причём тут США? Мнение политолога из Украины

Позже возле здания собрались ультраправые активисты, которые поддерживают блокировку СМИ. Между демонстрантами начались словесные перепалки. В районе ограничено движение. За порядком следят десятки правоохранителей.