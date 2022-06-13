Акции протеста в США. Люди требуют пересмотреть закон о свободном владении оружием

По убеждению митингующих, принятый более века назад, он не отвечает современным требованиям. С начала года в стране произошло 246 массовых расстрелов, в которых погибли около 19 тысяч человек. Американцы требовали от властей обеспечить им безопасность на улице и дома и защитить их детей в школах. Многочисленные акции протеста против свободного владения оружием прошли в стране в конце прошлой недели.