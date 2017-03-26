Акции протеста в России. 26 марта по городам страны прокатилась волна столкновений с полицией и задержаний

Новости России. Волна столкновений с полицией и брутальных задержаний прокатилась 26 марта по городам России. Только в Москве задержаны несколько сотен участников несанкционированной акции на Тверской. Они доставлены в ближайшие отделения милиции.

Кроме того, активисты пытались перевернуть автобус, который перевозил задержанных. ОМОНу пришлось разделить площадь на две части. В этот момент участники беспорядков пошли буквально в рукопашную с полицией. Полиция использовала дубинки и слезоточивый газ.

Тем временем в Краснодаре участников несанкционированной акции разогнали с использованием дымовых шашек. Задержаны более 50 человек. Еще несколько сотен человек доставлены в милицию во Владивостоке, Питере и Махачкале, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.