Акции протеста прошли в нескольких городах Италии. Люди недовольны введением COVID-сертификатов

Напомним, с 15 октября обязательным для работников как частных, так и госструктур стал так называемый грин-пасс – документ, который подтверждает вакцинацию от коронавируса. Теперь, чтобы попасть на работу, непривитым сотрудникам придется сдавать тест на COVID-19 каждые 48 часов. Жители Италии считают, что нововведение нарушает права трудящихся, прописанные в Основном законе страны. Протестующие вышли в центр Рима, Генуи, Милана и других городов, заблокировав дороги и доступ к портам. Полиции даже пришлось усилить охрану президентского дворца.