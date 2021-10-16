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Акции протеста прошли в нескольких городах Италии. Люди недовольны введением COVID-сертификатов

16 октября 2021 12:02
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Новости Италии. Итальянцы недовольны введением COVID-сертификатов. В ряде городов прошли акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акции протеста прошли в нескольких городах Италии. Люди недовольны введением COVID-сертификатов-1

Напомним, с 15 октября обязательным для работников как частных, так и госструктур стал так называемый грин-пасс – документ, который подтверждает вакцинацию от коронавируса. Теперь, чтобы попасть на работу, непривитым сотрудникам придется сдавать тест на COVID-19 каждые 48 часов. Жители Италии считают, что нововведение нарушает права трудящихся, прописанные в Основном законе страны. Протестующие вышли в центр Рима, Генуи, Милана и других городов, заблокировав дороги и доступ к портам. Полиции даже пришлось усилить охрану президентского дворца.

# Акции протеста # Фотофакт

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