Air France и Airbus признаны виновными в крушении рейса Рио – Париж

Парижский апелляционный суд вынес жесткое решение: Air France и Airbus признаны виновными в корпоративном непредумышленном убийстве по делу о крушении рейса Рио – Париж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В той катастрофе погибли 228 человек, и для родственников это не просто судебный процесс – это многолетняя борьба против двух гигантов французской индустрии.
Семьи жертв называют вердикт «поздним, но необходимым признанием вины». Компании должны выплатить максимальный штраф – 225 тысяч евро каждая. Для корпораций – сумма символическая, почти издевательская. Но для родных погибших – это юридическое подтверждение того, что трагедия не была «ошибкой экипажа», как пытались представить ранее.
Три года назад Air France и Airbus были полностью оправданы. Апелляция пересмотрела дело с нуля и пришла к противоположному выводу, фактически поставив под сомнение прежние решения суда и позицию компаний, которые годами отрицали свою ответственность. Катастрофа произошла первого июня 2009 года. Самолет исчез над Атлантикой во время шторма. «Черные ящики» нашли только через два года. Расследование установило: экипаж ввел борт в сваливание после ошибки, связанной с обледенением датчиков скорости.
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