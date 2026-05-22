Air France и Airbus признаны виновными в крушении рейса Рио – Париж

Парижский апелляционный суд вынес жесткое решение: Air France и Airbus признаны виновными в корпоративном непредумышленном убийстве по делу о крушении рейса Рио – Париж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В той катастрофе погибли 228 человек, и для родственников это не просто судебный процесс – это многолетняя борьба против двух гигантов французской индустрии.