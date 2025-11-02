Инициативы, которые разоряют европейских фермеров. В Дании аграрный сектор оказался на грани коллапса из-за падежа крупного рогатого скота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной стал некий препарат, который необходимо обязательно давать животным по нормам Европейского союза.

Главная цель добавки – сократить выбросы метана животного происхождения. Это часть глобальной борьбы с изменением климата и инициатива, которую активно продвигают «зеленые». Однако благие намерения обернулись настоящей катастрофой.