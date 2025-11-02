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Аграрный сектор Дании находится на грани коллапса из-за мора крупного рогатого скота

02 ноября 2025 13:36
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Инициативы, которые разоряют европейских фермеров. В Дании аграрный сектор оказался на грани коллапса из-за падежа крупного рогатого скота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причиной стал некий препарат, который необходимо обязательно давать животным по нормам Европейского союза.

Аграрный сектор Дании находится на грани коллапса из-за мора крупного рогатого скота-2

Главная цель добавки – сократить выбросы метана животного происхождения. Это часть глобальной борьбы с изменением климата и инициатива, которую активно продвигают «зеленые». Однако благие намерения обернулись настоящей катастрофой.

Аграрный сектор Дании находится на грани коллапса из-за мора крупного рогатого скота-4

Коровы, получающие добавки, перестают давать молоко, а их здоровье ухудшается. Многие животные затем погибают. Сейчас ситуация достигла критической точки. Фермеры требуют немедленной отмены этого препарата и все чаще заявляют, что в Европе аграрный класс решили попросту истребить.

# Сельское хозяйство # Кризис в ЕС # Домашние животные # Новости Дании

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