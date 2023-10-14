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AFP: Израиль и Египет договорились о пропуске граждан США через «Рафах»

14 октября 2023 11:46
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Израиль и Египет договорились о пропуске граждан США через КПП «Рафах» на египетской границе в субботу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

7 октября территория Израиля подверглась обстрелам со стороны палестинского движения ХАМАС из сектора Газа. Помимо массированного ракетного обстрела, бойцы движения вторглись на приграничные территории на юге Израиля. В качестве ответной меры израильской стороной была объявлена операция «Железные мечи». Спустя несколько дней ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля) вернула контроль над поселениями на границе с Газой. Кроме этого, Израиль устроил полную блокаду сектора: прекратил подачу воды, электричества, отрезал поставки топлива и так далее.

# Международная политика

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