AFP: французский фрегат уничтожил над Красным морем два дрона из Йемена

Французский фрегат уничтожил два беспилотника, летевших над Красным морем со стороны Йемена. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на Генеральный штаб французских Вооруженных сил, передает РИА Новости.

Фрегат Languedoc ВМС Франции произвел сбитие двух БПЛА, направлявшихся в его сторону со стороны побережья Йемена. Первый дрон был ликвидирован около 21:30 по парижскому времени (23:30 по московскому), а другой - около 23:30 (01:30 по московскому времени воскресенья). Каждый из БПЛА был обнаружен примерно в 110 километрах от побережья Йемена.