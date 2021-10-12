Афганистан на грани экономического кризиса. Люди продают имущество, чтобы купить еду

Люди вынуждены продавать свое имущество, чтобы заплатить за самое необходимое, например, еду. По данным Всемирного банка, после вывода американских войск и прихода к власти движения «Талибан» многие международные спонсоры прекратили свое финансирование. Ранее это покрывало 75 % государственных расходов. США и вовсе заморозили госрезервы Афганистана в своих банках. Генсек ООН, в свою очередь, призвал международное сообщество помочь афганцам.