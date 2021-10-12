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Афганистан на грани экономического кризиса. Люди продают имущество, чтобы купить еду

12 октября 2021 08:00
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Новости Афганистана. Афганистан на грани экономического кризиса. На данный момент большинство жителей – безработные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Афганистан на грани экономического кризиса. Люди продают имущество, чтобы купить еду-1

Люди вынуждены продавать свое имущество, чтобы заплатить за самое необходимое, например, еду. По данным Всемирного банка, после вывода американских войск и прихода к власти движения «Талибан» многие международные спонсоры прекратили свое финансирование. Ранее это покрывало 75 % государственных расходов. США и вовсе заморозили госрезервы Афганистана в своих банках. Генсек ООН, в свою очередь, призвал международное сообщество помочь афганцам.

 

# Экономический кризис # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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