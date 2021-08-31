«Афганцы должны снова начать строительство своей родины». Эмоции жителя Афганистана в день отъезда американцев

США вывели свои войска из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 31 августа после 20-летнего присутствия завершилась их миссия в стране.
США вывели войска из Афганистана, талибы устроили праздник и обратились к мировому сообществу
Житель Кабула:
Сегодня день отъезда американцев. После отъезда иностранцев афганцы должны снова начать строительство своей родины. Они должны разрешить все политические разногласия путем диалога и принять конкретные шаги для построения стабильности и мира в стране.