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«Афганцы должны снова начать строительство своей родины». Эмоции жителя Афганистана в день отъезда американцев

31 августа 2021 15:54
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США вывели свои войска из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 31 августа после 20-летнего присутствия завершилась их миссия в стране.

США вывели войска из Афганистана, талибы устроили праздник и обратились к мировому сообществу

«Афганцы должны снова начать строительство своей родины». Эмоции жителя Афганистана в день отъезда американцев-1

Житель Кабула:
Сегодня день отъезда американцев. После отъезда иностранцев афганцы должны снова начать строительство своей родины. Они должны разрешить все политические разногласия путем диалога и принять конкретные шаги для построения стабильности и мира в стране.

# Международная политика # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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