«Афганцы должны снова начать строительство своей родины». Эмоции жителя Афганистана в день отъезда американцев

США вывели свои войска из Афганистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 31 августа после 20-летнего присутствия завершилась их миссия в стране.

Житель Кабула:

Сегодня день отъезда американцев. После отъезда иностранцев афганцы должны снова начать строительство своей родины. Они должны разрешить все политические разногласия путем диалога и принять конкретные шаги для построения стабильности и мира в стране.