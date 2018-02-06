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«Аэрофлот» отменил вечерние рейсы из Москвы в Минск и обратно 6 февраля

06 февраля 2018 08:06
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Новости России. Из-за последствий сильных снегопадов «Аэрофлот» отменяет вечерние рейсы из Москвы в Минск и обратно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Задержится и дневной вылет из российской столицы в белорусскую.

«Аэрофлот» отменил вечерние рейсы из Москвы в Минск и обратно 6 февраля -1

Информация об этом размещена на онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Всего авиакомпания сегодня отменила 60 рейсов по разным направлениям.

Напомним, непогода пришла в центральные регионы России в ночь на 4 февраля. В Москве за несколько дней выпало рекордное количество снега за всю историю метеонаблюдений.

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# Авиасообщение # Фотофакт

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