Прямой эфир

«Аэрофлот» отменил на 4 декабря четыре рейса между Москвой и Минском

04 декабря 2017 09:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Два рейса между Москвой и Минском 4 декабря отменил «Аэрофлот». Кроме того, задерживается рейс из Минска в Шереметьево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения в расписание работы воздушных гаваней внесла непогода.

«Аэрофлот» отменил на 4 декабря четыре рейса между Москвой и Минском-1

Всего отменено порядка 60 рейсов, еще 35 перенесены.

На столичный регион России обрушился сильный снегопад, он продлится минимум до конца дня. По прогнозам синоптиков, в Москве за это время может выпасть свыше 15 % месячной нормы осадков.

# Самолет # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
США и Южная Корея начали самые масштабные учения в истории ВВС
04 декабря 2017 09:47

США и Южная Корея начали самые масштабные учения в истории ВВС

США выходит из проекта Глобального договора по миграции ООН
04 декабря 2017 08:17

США выходит из проекта Глобального договора по миграции ООН

Сильнейшие за 50 лет дожди в австралийском штате Виктория: власти призвали жителей к эвакуации
03 декабря 2017 15:30

Сильнейшие за 50 лет дожди в австралийском штате Виктория: власти призвали жителей к эвакуации