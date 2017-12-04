«Аэрофлот» отменил на 4 декабря четыре рейса между Москвой и Минском

Новости России. Два рейса между Москвой и Минском 4 декабря отменил «Аэрофлот». Кроме того, задерживается рейс из Минска в Шереметьево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения в расписание работы воздушных гаваней внесла непогода.