«Аэрофлот» отменил на 4 декабря четыре рейса между Москвой и Минском

Новости России. Два рейса между Москвой и Минском 4 декабря отменил «Аэрофлот». Кроме того, задерживается рейс из Минска в Шереметьево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изменения в расписание работы воздушных гаваней внесла непогода.
Новости России. Два рейса между Москвой и Минском 4 декабря отменил «Аэрофлот». Кроме того, задерживается рейс из Минска в Шереметьево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Изменения в расписание работы воздушных гаваней внесла непогода.
Всего отменено порядка 60 рейсов, еще 35 перенесены.
На столичный регион России обрушился сильный снегопад, он продлится минимум до конца дня. По прогнозам синоптиков, в Москве за это время может выпасть свыше 15 % месячной нормы осадков.