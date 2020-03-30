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А вы когда-нибудь видели, как просыпаются медведи после зимы? Показываем невероятное видео

30 марта 2020 11:39
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Новости Канады. В Канаде из зимней спячки вышел медведь гризли по кличке Бу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Момент пробуждения удалось заснять на камеру местному рейнджеру Николь.

А вы когда-нибудь видели, как просыпаются медведи после зимы? Показываем невероятное видео-1

А вы когда-нибудь видели, как просыпаются медведи после зимы? Показываем невероятное видео-3

Женщина на протяжении 8 лет пыталась запечатлеть, как просыпается хозяин леса, однако каждый раз техника давала сбой в самый неподходящий момент. В этом году у Николь получилось. 

А вы когда-нибудь видели, как просыпаются медведи после зимы? Показываем невероятное видео-6



Бу вместе с сестрой по кличке Кари обитают на горнолыжном курорте около города Голден. 18 лет назад их мать убили браконьеры. С тех пор о медвежатах заботятся сотрудники национального парка Канадских скалистых гор.

А вы когда-нибудь видели, как просыпаются медведи после зимы? Показываем невероятное видео-8

# Дикие животные # Фотофакт

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