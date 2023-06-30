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99 % жизни на Земле не будет. Вот что произойдёт в случае ядерной войны между Россией и США

30 июня 2023 19:42
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим ситуацию на фронте и последние новости мира политики. В гостях политический обозреватель Евгений Пустовой и французский журналист, военный корреспондент Кристель Нэан.

99 % жизни на Земле не будет. Вот что произойдёт в случае ядерной войны между Россией и США-1

Григорий Азаренок, СТВ:
Президент Беларуси обращался к белорусскому народу в преддверии Дня Независимости, прозвучала мысль в том числе в отношении лиц Западной Европы: вы что, хотите на ядерную плаху положить наш континент? «На ядерную гильотину», – он сказал. Как вы считаете, услышат белорусского лидера элиты Западной Европы и прекратят ли приводить свои же народы к ядерной гильотине?

99 % жизни на Земле не будет. Вот что произойдёт в случае ядерной войны между Россией и США-4

Кристель Нэан, французский журналист, военный корреспондент:
Проблема в том, что все эти элиты сейчас только в Вашингтоне. Сегодня или вчера одно американское СМИ опубликовало видео, где они сказали, что будет, если произойдет ядерная война между США и Россией. Они сказали: если будет так, тогда будет смерть 99 % жизни на Земле. Я надеюсь, что люди будут реагировать на такие видео. По-моему, они не будут слушать ни президента Беларуси, ни президента России, ни Сергея Лаврова. Я надеюсь, что они посмотрят это видео и поймут, что не выживут в такой войне.

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# Международная политика # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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