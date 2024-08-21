90% опрошенных европейцев обеспокоены падением своего благосостояния – результаты соцопроса

В результате выяснилось, что если не все, то подавляющее большинство жителей ЕС, а именно более 90 % опрошенных очень обеспокоены падением своего благосостояния. После оплаты счетов и трат на самое необходимое, денег на жизнь у них практически не остается. И это подтверждает статистическая служба Европейского союза. Например, за последние 5 лет только на жилье европейцам приходится тратить более четверти своего бюджета. За несколько лет доля расходов на воду, электричество и газ выросла более чем на 24 %. На питание – более чем на 13,5 %. Стоит понимать, что это средние цифры по ЕС и в отдельных странах они намного больше.